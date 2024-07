Junior consigue su primera victoria del semestre venciendo a Chicó en Barranquilla

Junior de Barranquilla se repuso de un mal inicio en su primer juego y salió victorioso del estreno en el Metropolitano. Los dirigidos por Arturo Reyes vencieron 2-1 a Boyacá Chicó y le dieron la primera alegría a su afición, en un semestre en el que el principal objetivo es seguir avanzando de fase en la Copa Libertadores.

El equipo Tiburón controló el balón en el primer tramo de la etapa inicial, pero le faltó atrevimiento a la hora de atacar y, cuando pisó el área, determinación para poder convertir. Pecaron mucho con el fuera de juego, también un trabajo bien hecho por la línea defensiva del cuadro ajedrezado, aunque no pudieron evitar la caída del arco.

Sobre el minuto 35′, Yimmi Chará atrajo dos marcas, recibió de espaldas al arco y se giró rápidamente para luego descargar sobre el sector izquierdo donde se proyectó Gabriel Fuentes. El lateral izquierdo avanzó unos metros y casi que llegando a la línea final, lanzó el centro para que, en medio de los centrales, apareciera Carlos Bacca y la mandara a guardar con un remate de cabeza.

Sin embargo, la luz del empate para la visita parecía salir con algunas aproximaciones de peligro. A la postre, la igualdad terminó llegando al minuto 43′, por intermedio de un tiro libre que realizó Sebastián Tamara de manera frontal al arco y cerca del borde del área peinó de cabeza Frank Lozano y terminó colgando al arquero Jefferson Martínez.

Al descanso se fueron los equipos con el marcador igualado. Tras el entretiempo, Junior volvió a tener el dominio del balón y la anotación no tardó en llegar. Tras un tiro de esquina de Roberto Hinojosa, Didier Moreno entró solo al área chica y de cabeza, venció la resistencia del portero Rogerio Caicedo.

El equipo barranquillero pudo aumentar la diferencia, pero por momentos volvió a mostrar la misma intención de falta de atrevimiento para marcar. Al final de cuentas, terminó siendo victoria, la primera del semestre, luego de iniciar perdiendo contra Atlético Bucaramanga.

Por su parte, Boyacá Chicó acumuló una derrota que no le sirve de nada en su objetivo por mantenerse en la primera división. Si bien de momento no están en la zona roja, en caso de seguir por la mala senda, podrían caer en estos lugares, pues también perdió en el inicio ante Once Caldas.

Junior se medirá en su próximo partido por la fecha 3 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot el sábado 27 de julio. Por su parte, el conjunto de Tunja tiene su partido aplazado contra Envigado debido a arreglos en el estadio La Independencia, por lo que volverá a entrar en acción contra Deportivo Pereira.