¡Vuelve 'Juanfer'! El volante de River esta emocionado por su regreso

La espera terminó para los hinchas de River Plate y para el '10' del equipo millonario, Juan Fernando Quintero volvió a una convocatoria de Marcelo Gallardo y tiene la oportunidad de volver al terreno de juego tras una lesión que lo tuvo fuera gran parte del año.

La emoción del colombiano no solo se ve reflejada en él sino en toda la hinchada riverplatense que ya palpita el juego decisivo por la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, encuentro en el que Quintero podría estar ya en su mejor forma.

"Estoy nueve puntos. Sentí cosquillitas en la panza como sentiría cualquiera que ama el fútbol. Si me citaron para este partido es porque me vieron bien. Yo estoy muy contento, va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando. No hay ningún motivo para estar triste" expresó Quintero ante la prensa local.