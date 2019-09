The Sunday Times: Greta Thunberg es un negocio para empresas de ecoenergías

Greta Thunberg ha sido noticia los últimos días por realizar un discurso en Nueva york durante una cumbre sobre el clima convocada por el jefe de la ONU. En este, la joven decía con ojos llorosos “Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas”, haciendo referencia a la falta de compromiso de los lideres mundiales por concretar acciones en contra del cambio climático.

La joven es la creadora de 'Fridays for future', la organización de jóvenes que lucha por la creación de políticas reales contra el calentamiento global y que inició una semana de huelgas mundiales el pasado 20 de septiembre por esta misma causa.

En 2018, Thunberg tomó fama en el mundo del activismo cuando decidió no asistir a clase y, en cambio, pasar el día frente al parlamento sueco para generar conciencia de la situación climática. La protesta fue registrada el mismo día por el periódico Dagens Nyheter, el de mayor tiraje en su país. Así nació 'Fridays for future' o 'Viernes por el futuro', donde se buscaba cambiar las clases por el pavimento en signo de protesta.

Sin embargo, The Sunday Times pone en duda que la fama y fuerza de esta activista sea cosa de conciencia ambiental y suerte. Según reportan, la joven y sus padres tienen, sépanlo o no, contacto con lobbies económicos y políticos que están interesados en que estas protestan tomen fuerza para que sus empresas puedan recibir dinero de los cambios que deberán implementar los países para hacer el cambio a ecoenergía.

Gran parte del eco de la protesta surgió por que Igmar Rentzhog publicó en su Faceboook la foto de Greta frente al parlamento, lo que le dio visibilidad en los periódicos. Este hombre es un famoso activista ambiental, fundador de la plataforma 'We Don’t Have Time', que busca crear conciencia en redes sociales. Pero también es el presidente de Global Utmaning (Global Challenge), un gabinete estratégico en el que están involucrados lideres de lobbies, ejecutivos de empresas energéticas y políticos, reporta The Times en traducción de El Español.

Dentro de los miembros más notables de este gabinete está Nysted Ringborg, asesora de la Agencia Internacional de Energía y exvicepresidenta de ABB, una corporación enfocada en robótica y energía. Además, ella es miembro de Sustainable Energy Angels, una capital de riesgo de energía verde.

Las sospechas de que Rentzhog tiene algo más que ver en la vida de Greta que lo que afirman públicamente, surgen luego de diera declaraciones de haberla conocido el día de la protesta, cuando en realidad ya había recibido un correo de un amigo informándole lo que sucedería en el parlamento. Su amigo, Bo Thoren, de hecho fue quien le dio la idea a Greta, luego de que se conocieran en la premiación de un concurso de redacciones.

Además de esto, parece ser que la madre de la joven activista también conocía a Renzhog, o al menos a su organización, desde meses antes de que su hija se volviera una activista renombrada.