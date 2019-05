Gobierno destaca retiro de Márquez de Partido Farc

Desde la Presidencia, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila aseguró que la decisión de Rodrigo Londoño, líder del partido Farc de apartar a Iván Márquez era necesaria para no afectar la implementación de los acuerdos de paz.

“Ivan Márquez de una manera irresponsable y absolutamente infundada estaba señalando primero que el Estado estaba incumpliendo y segundo, que fue un error dejar las armas, el partido le dice que no, que eso no es así, que no existen razones para apartarse del proceso de reincorporación y que el camino por el cual ellos optaron es el correcto”, manifestó.

Resaltó que Londoño más conocido como ‘Timochenko’ mostrará que se trata de “un partido de paz y nunca de guerra”.

El Gobierno espera que ahora la Justicia Especial para la Paz haga lo propio en el caso de Iván Márquez y también en el de alias El Paisa, frente a los incumplimientos a los acuerdos de paz.

“La forma de manifestar la verdad es ir a la JEP y decir las cosas, no lo han cumplido. La manera de hacer justicia es haciéndose parte en el proceso para tener una sentencia, tampoco lo han cumplido. La manera de indemnizar y colaborar con las víctimas es poner la cara y pedirles perdón y hacer actos de reconciliación, tampoco lo han hecho y la manera de la no repetición es hacer parte de un proceso de reincorporación y ellos no están”, lamentó el consejero Archila.

Desde la presidencia aseguran que esta decisión de la Farc de apartar a Iván Márquez envía un mensaje positivo para quienes dejaron las armas y se mantienen cumpliendo con los compromisos del acuerdo final de paz.