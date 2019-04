Por muerte de una niña presentada como guerrillera, condenan a la Nación

El Consejo de Estado emitió una nueva sentencia en la que condena a la Nación por un caso de ‘falsos positivos’. Esta vez, por la muerte de una niña de 13 años que el 9 de marzo de 2002 pidió permiso para ir a una fiesta, y media hora después, le informaron a su madre que estaba muerta.

En el municipio de San Rafael se preparaban para las elecciones de alcalde, pero el municipio estaba en paro armado y no había transporte. La niña, con una conocida suya se terminó subiendo al vehículo de Parmenio Usme conocido como "Chómpiras" quien estaba comprando algunos víveres. Ellas se subieron al platón del vehículo junto a otros tres hombres y cuando iban por el puente Los Balsos, fueron atacados por el Batallón de Artillería No. 4.

Las personas fueron trasladadas al hospital municipal y luego se los llevaron al asilo de ancianos donde, según le contaron al tribunal, los organizaron en fila sobre camillas junto a toda clase de armamento y los presentaron ante los medios de comunicación como guerrilleros que pretendían boicotear el proceso electoral.

El conductor del vehículo se logró proteger, y más adelante confesó que era miembro de las AUC, pero no se pudo demostrar que la menor conociera de su antecedente, mucho menos que hiciera parte de las FARC, por lo que el Consejo de Estado desechó el argumento de que ella tuviera culpa, como lo indicaron los militares.

“No puede señalarse que la conducta de la víctima haya sido la causa determinante y exclusiva de su muerte, puesto que el Ejército Nacional no probó: a) que la occisa fuera integrante activa de un grupo al margen de la ley; b) que participara de alguna forma en el conflicto armado y c) que disparara contra los pelotones del Batallón de Artillería No. 4 que estaban en el puente Los Balsos el día del suceso y los colocara en la necesidad de defenderse para repeler un ataque”.

Para el Consejo, que ella estuviera en ese vehículo no es suficiente para exonerar de responsabilidad a la Nación, mucho menos cuando los militares implicados no dieron un “relato creíble” sobre lo que sucedió ese día.