Nueva teoría: ¿Rocket y Pepper Potts irán al rescate de Tony Stark?

Luego de ver el tráiler de la nueva entrega de Marvel 'The Avengers: Endgame' en el que sale Tony Stark varado en el espacio sin ninguna posibilidad que sea rescatado, se han empezado a especular varios desenlaces de esta historia.

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Según el usuario de Reddit, el personaje que salvará a Iron Man serán Rocket y Pepper Potts, el enfadado roedor, quien fue el único sobreviviente de los Guardianes de las Galaxias.

“Al final de Infinity War, Rocket no conoce el destino de los Guardianes restantes en Titán”, explica Reddit.

Y continuó diciendo: “Creo que cuando le pidan una nave a los Vengadores, lo enviarán a industrias Stark. Y creo que entonces se encontrará con Pepper Potts, que también está tratando de encontrar a Tony, y ambos viajarán juntos al espacio a bordo de la nave espacial Stark”.

Esperemos que tan cierto son estas teorías, la película será estrenada el próximo 26 de abril de 2019.