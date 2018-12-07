¡Ya llegó! Se conoce el tráiler oficial de The Avengers: Fin del juego
Mire las sorpresas que trae este avance de una de las películas más esperadas del próximo año.
En esta entrega tratará sobre lo que ocurrió después de la aniquilación de la mitad del Universo que causó Thanos con el poder de las gemas del infinito.
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En el video se pueden ver a los súper héroes como Capitán América, Thor, Iron Man, entre otros lamentándose de lo que sucedió con el universo. Pero a pesar de la desgracia, se espera que gran parte de ellos vuelvan a la vida. El proceso que seguirán para resucitarlos sigue siendo uno de los secretos mejor guardados.
El filme se estrenará el próximo 26 de abril en Europa y 3 de mayo en América.