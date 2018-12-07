Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 07:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento
Saga Los Vengadores

¡Ya llegó! Se conoce el tráiler oficial de The Avengers‏: Fin del juego

Mire las sorpresas que trae este avance de una de las películas más esperadas del próximo año.

The Avengers‏: Fin del juego

The Avengers‏: Fin del juego(Twiiter @@IniciativaV)

The Avengers‏: Fin del juego
Añadir Caracol Radio en Google

En esta entrega tratará sobre lo que ocurrió después de la aniquilación de la mitad del Universo que causó Thanos con el poder de las gemas del infinito.

Vea también: ¡Por fin! Este es el nuevo tráiler de ‘Captain Marvel’

En el video se pueden ver a los súper héroes como Capitán América, Thor, Iron Man, entre otros lamentándose de lo que sucedió con el universo. Pero a pesar de la desgracia, se espera que gran parte de ellos vuelvan a la vida. El proceso que seguirán para resucitarlos sigue siendo uno de los secretos mejor guardados.

El filme se estrenará el próximo 26 de abril en Europa y 3 de mayo en América.

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir