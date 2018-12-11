¿Capitán América muere en ‘Avengers: Endgame’?

El pasado 7 de diciembre de conoció el primer tráiler de la película ‘AVENGERS: ENDGAME’ y desde ese día se han empezado a rumorar varias historias de lo que pasará con los superhéroes y, la muerte de 'Capitán América' es una de ellas.

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Los fans de esta saga han visto una posible muerte del Capitán América luego de analizar varias escenas del tráiler. En este se ve a Steve Rogers mirando una foto en blanco de su gran amor, la agente Peggy Carter. Pero el posible indicio viene porque la foto está en la brújula que el 'Capitán' siempre lleva.

Y la foto ¿por qué predice la muerte de “Cap”?

Pues esa foto fue una de las últimas cosas que el Capitán América vio antes de "morir" en el accidente en el que logró detener los planes destructivos de Cráneo Rojo en ‘Capitán América: El primer vengado’. El regreso de la foto en la brújula ha activado las alarmas de los seguidores, que temen que sean el presagio de la muerte del superhéroe.

Además, los rumores aumentaron cuando el actor Chris Evans, quien interpreta a ‘Capián América’ se despidió de su personaje en redes sociales para celebrar el fin del rodaje de Endgame: "Oficialmente he rodado Vengadores 4.

¿Será el fin para este gran personaje?