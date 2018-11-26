Marvel reveló los secretos detrás de las 'Gemas del Infinito'

Marvel Comics se encuentra creando expectativa para el nuevo estreno de la exitosa película ‘Avengers Infinity Wars’, en las últimas horas, se ha revelado el gran secreto que esconden las Gemas del Infinito y el porqué del afán persistente en Thanos en Vengadores: Infinity War. Un secreto que puede ser crucial en el desarrollo de Vengadores 4.

El evento de los cómics Infinity Wars: Sleepwalkers ha cambiado de forma de ver el paisaje cósmico marvelita, ya que la tercera publicación ha revelado que todas las Gemas del Infinito contienen un mundo en su interior, no es una cualidad única de la Gema del Alma.

Tiempo atrás se conoció que la Gema del Alma contiene un mundo en su interior como Soul World, en el que es muy probable que estén retenidas las almas de las víctimas de Thanos tras el chasquido de Infinity War.

Ahora resulta que las Gemas del Tiempo, Espacio, Realidad, Poder y Mente también hospeda un pequeño universo en su interior.

El mundo conocido como Mindscape se encuentra alojado dentro de la Gema de la Mente, fue presentado en los comics en 1991, se trata de un reino psíquico poblado por los pensamientos de todos los seres vivos del Universo. Sus habitantes son las representaciones físicas de todos los pensamientos y emociones del Universo, incluida la depresión, desesperación, paranoia y otros demonios.

World Pool, el mundo dentro de la Gema de la Realidad es similar a una biblioteca donde se encuentran archivados todos los sucesos del multiverso en formato cómics.

Presumiblemente éste mundo fue creado en honor a Deadpool y su conocida costumbre de saltar de un Universo a otro, incluyendo el de la propia realidad.

La responsable de mantener todos los archivos ordenados es un ser conocido como Archivus, y éste Mundo es el último paso que tiene que dar Sleepwalker para llegar al Soul World.

El mundo conocido como Arena se encuentra dentro de la Gema del Poder, se trata de un escenario de combate donde competidores de todas las razas luchas por convertirse en campeón.

El ser más poderoso de este mundo se llama Dynamus, y se denomina a sí mismo como "la encarnación viva del Poder Cósmico"; sólo existen dos formas de salir del Mundo Arena y pasar a la siguiente Gema: vencer a todos los combatientes o morir en el intento.

El Mundo dentro de la Gema del Espacio es conocido simplemente como Vast, y se trata de un reino abstracto de vacío infinito que resulta abrumador para cualquier ser que entre en él.

El mundo dentro de la Gema del Tiempo es uno de los más abstractos del Universo Marvel, y de los más difíciles de interpretar; para lograr saltar al siguiente mundo, Sleepwalker debe crear un momento perfecto en el tiempo que le permita la salida, en un reino donde un segundo puede parecer un siglo y viceversa.

Lo más curioso es que, una vez que ese momento perfecto se ha creado, la salida de Elipsis siempre ha existido. Así es la naturaleza de la Gema del Tiempo.