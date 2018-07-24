Ciencia y medio ambiente
CALDAS
El 99% de los incendios forestales de Caldas tienen origen Antrópico
En este departamento anualmente se elabora un plan de acción con el que se busca disminuir la ocurrencia de incendios forestales.
Selecciona tu emisora
En este departamento anualmente se elabora un plan de acción con el que se busca disminuir la ocurrencia de incendios forestales.
Ahora en directo
00:00 - 23:59
Radio ColombiaDirecto
00:00 - 23:59Otros directos
00:00 - 23:59
Programas Recomendados
Julio Sánchez Cristo
Gabriel Delascasas
César A. Londoño y Steven Arce
Diana Calderón
Síguenos en
Directo
Estas escuchando
1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
Noticias en 3′
Otros episodios
Cualquier tiempo pasado fue anterior
Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.
5 "