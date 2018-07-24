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16 jul 2026 Actualizado 07:35

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Ciencia y medio ambiente
CALDAS

El 99% de los incendios forestales de Caldas tienen origen Antrópico

En este departamento anualmente se elabora un plan de acción con el que se busca disminuir la ocurrencia de incendios forestales.

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