Adoptan medidas para facilitar la conectividad entre Bogotá y Florencia

Colombia

La Aeronáutica Civil implementó medidas para facilitar la conectividad entre Bogotá y la capital de Caquetá, que autoriza temporalmente la ejecución de operaciones aéreas especiales desde y hacia las regiones del país afectadas por bloqueos de vías terrestres, que busca que las empresas de servicios aéreos de pasajeros puedan ofrecer vuelos entre el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia.

Amparados en una resolución la Aerocivil, facilita los procedimientos para aquellas aerolíneas interesadas en prestar los servicios aéreos en la ruta Bogotá-Florencia- Bogotá, que en la actualidad son ofrecidos por Avianca y Satena.

De acuerdo con la Aeronáutica, recientemente la aerolínea Easyfly solicitó también prestar dicho servicio de cara a la coyuntura actual que se presenta.

En la actualidad, Avianca ofrece la ruta con siete frecuencias semanales y, gracias a esta medida temporal, confirma que realizará un vuelo adicional a los que ya tiene programados para los días 15 y 16 de junio.

A su vez, Easyfly, que no cubre esta ruta, la operaría para los días 17, 19, 21 y 23 de junio con una 1 frecuencia cada día, para prestar el servicio a los usuarios en esta región del país.

La Aerocivil hace un llamado a las aerolíneas y a las empresas que presten los servicios aéreos entre Bogotá y Florencia a ofrecer tarifas adecuadas y que se ajusten a las necesidades de los usuarios del transporte aéreo que deben viajar a esta importante región del suroriente del país.

Por su parte Avianca, programó un vuelo diario adicional en la ruta Bogotá-Florencia-Bogotá, para este viernes 15 y sábado 16 de junio, es decir, que pone a disposición de los usuarios 500 sillas más disponibles durante este tiempo.