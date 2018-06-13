Vía principal del Caquetá quedó incomunicada con el resto del país

Florencia (Colombia)

La situación es crítica. Pasajeros de los vehículos que quedaron atrapados a la altura del km 63 en la vía Florencia - Neiva han arriesgado sus vidas en transitar sobre la zona donde se cayó el puente Los Lagos, que comunica el Caquetá con el Huila para llegar a sus lugares de destino. Los organismos de socorro buscan si quedaron personas bajo los escombros, luego de hallar autopartes.

El director de Invías Huila, Jesús Rincón indicó que los conductores deben hacer uso de la variante Guadalupe – Gabinete – El Caraño para evitar algún tipo de riesgo. Aún continúan los deslizamientos de tierra.

El Gobernador del Caquetá Álvaro pacheco Álvarez y el ejercito sobrevolaron la zona y se evidencia de gran magnitud los deslizamientos de tierra que se han registrado durante los últimos días.