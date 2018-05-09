Qué planea Chris Evans para que Ruffalo se haga el tatuaje de Los Avengers

Ahora que ya se ha estrenado la primera de las dos entregas en que se dividirá el último filme de la franquicia 'Los Vengadores', sus protagonistas han comenzado a dejarse llevar por la nostalgia ante la perspectiva de despedirse para siempre el próximo 2019 de los personajes a los que algunos de ellos llevan dando vida más de una década.

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Cinco de los seis actores de la cinta original han decidido seguir el ejemplo del reparto principal de otra famosa saga, 'El Señor de los Anillos', cuyos miembros se tatuaron un nueve en élfico en honor al número de integrantes de la Comunidad del Anillo, pero adaptándolo al universo Marvel. Ahora Scarlett Johansson (Viuda Negra), Chris Evans (Capitán América), Jeremy Renner (Hawkeye), Robert Downey Jr. (Iron Man) y Chris Hemsworth (Thor) lucen en distintas partes de su anatomía el símbolo del escuadrón de superhéroes.

Los primeros en animarse a inmortalizar en tinta esta etapa de su carrera fueron Scarlett y Evans cuando coincidieron en Nueva York y poco después llevaron a su tatuador de confianza, Josh Lord, hasta Los Ángeles para que hiciera lo propio con Renner y Downey Jr. En un primer momento, Hemsworth no estaba muy convencido de que fuera una buena idea, pero como ha explicado su compañero de reparto encargado de interpretar a Tony Stark, entre todos le hicieron 'bullying' hasta convencerle de que lo hiciera.

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El único al que no han logrado persuadir lo suficiente para que se anime a dar el paso ha sido Mark Ruffalo, Hulk en la ficción, aunque Evans ha concebido ya un plan maestro para cambiar esa situación.

"Gracias por el tatuaje, Joshua Lorde, y por permitir que nosotros te mutiláramos a cambio. LOs quiero, @RobertDowneyJr @Renner4Real @chrishemsworth Scarlett. Ahora solo nos queda emborrachar a Ruffalo hasta que se desmaye", escribió el Capitán América en su cuenta de Twitter junto a un vídeo en el que él aparece pistola en mano grabando el escudo de los Vengadores en el artista que les tatuó a todos.