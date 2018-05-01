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03 ago 2026 Actualizado 07:40

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Star Wars felicita a Infinity War tras superar su récord en taquilla

En menos de 8 días la película ‘Avengers: Infinity War’ ha logrado convertirse en el estreno más taquillera de la historia.

(@starwars / twitter)

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La exitosa película de Marvel, continuación de la secuela ‘The Avengers’ (2012) y ‘Avengers: Age of Ultron’ (2015) dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo; donde los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia pretenden evitar que Thanos conquiste las poderosas Gemas del Infinito.

Gracias a la buena aceptación que ha tenido en el público de gran parte del mundo, esta continuación logró superar el récord de taquilla en su estreno. En ese puesto se mantenía la película ‘Star Wars: The Force Awakens’, quien en su estreno recolecto 247 millones de dólares. Por su parte ‘Avengers’ en menos de 8 días ha recolectado más de 250 millones de dólares solo en Estados Unidos.

“De una galaxia muy, muy lejana para los héroes más poderosos de la Tierra: Felicitaciones en el estreno más grande de la historia. De Kathy y todos los Lucasfilm”.

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