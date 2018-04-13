Colombiana asesinada en España era reconocida activista

Doris Valenzuela llegó a España como parte de un programa internacional de refugiados de la Cruz Roja que hace un año y tres meses reconoció los peligros que la mujer enfrentaba en Colombia debido a su trabajo contra actos de paramilitares en la región pacífica, especialmente en Buenaventura.

En esa localidad hacia parte de la las Comunidades Construyendo Paz en los territorios, Conpaz, que es una red de grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos.

Una de sus compañeras María Eugenia Mosquera, habló sobre su labor y manifestó que denunciaba acciones paramilitares, explotación de territorios y reclutamiento de menores.

Cuenta que debido a sus denuncias, Doris y su familia debieron salir de Buenaventura y recorrieron varias ciudades de Colombia hasta que decidieron regresar en 2015. Sin embargo hubo un hecho que generó su salida definitiva.

“Volvieron y a los siete días los paramilitares asesinaron a su hijo Cristian en 2015. Esto en medio de las denuncias que ella hacía”, dice su compañera de Conpaz.

Desde entonces se fue hacia Bogotá y más tarde decidió partir a España en donde residió inicialmente en las Islas Canarias y luego en Murcia como parte del programa de la Cruz Roja. A ese país llegó junto a sus tres hijos, de 20, 18 y 15 años y su entonces pareja. Desde allí siguió con labores de activismo, según cuenta Mosquera.

“Nunca se quedó callada, denunciaba las problemáticas de Colombia y seguía visibilizando las problemáticas del país en los espacios a los que la invitaban en España”, afirma Mosquera.

Sin embargo el pasado miércoles fue víctima de un ataque con cuchillo provocado presuntamente por su ex pareja, de quien al parecer había buscado divorciarse hace poco. No había hecho denuncias de maltrato y era reconocida en la comunidad por su trabajo para visibilizar la violencia.