No cesan los homicidios en Caquetá

Preocupados se encuentran los habitantes en el norte del Caquetá, tras los altos índices de homicidios ocurridos en extrañas circunstancias, hechos que a la fecha no han sido esclarecidos por las autoridades.

El comandante de la regional dos de la policía, el general Alejandro Bustamante, señaló que en lo corrido del 2017, han sido asesinadas en esa sección del país 27 personas, entre jóvenes, campesinos, docentes y algunos feminicidios, casos que vienen siendo investigados por la Fiscalía.

Cabe anotar que en los últimos ocho días han sido asesinadas cuatro personas, entre ellas dos jóvenes que aparecieron con disparos en la cabeza, en el sector del corregimiento de La Esmeralda, en zona rural del municipio de Puerto Rico Caquetá.