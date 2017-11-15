Destruyen pista aérea ilegal utilizada para narcotráfico en Buenaventura

Cali

Durante el desarrollo de operaciones militares conjuntas entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional, se logró en las últimas horas la ubicación e inutilización de una pista ilegal que presuntamente servía al narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca.

Gracias a información de inteligencia proporcionada por la Fuerza Naval del Pacífico, aeronaves de reconocimiento pertenecientes al Comando Aéreo de Combate Número Siete de la Fuerza Aérea, mediante operaciones de control de pistas aéreas y gracias a sus sistemas de precisión, lograron la ubicación de un campo de aterrizaje en zona rural de Buenaventura en el Pacífico colombiano.

Una vez ubicada la pista, la Fuerza Aérea Colombiana realizó un trabajo de investigación y verificación de su ilegalidad en coordinación con la Aeronáutica Civil, determinando que no está autorizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves y sometiéndola a un proceso de judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Gracias a este trabajo mancomunado y a las tropas de la Armada Nacional que aseguraron el área, un helicóptero Black Hawk realizó la inserción de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea junto con uniformados de la Policía Nacional, para inutilizar con explosivos controlados esta pista, evitando ser un corredor del narcotráfico en esta región del país.