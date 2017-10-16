La duquesa de Cambridge literalmente pasó un oso

La aparición este lunes de Catalina de Cambridge en un evento benéfico relacionado con el personaje del oso Paddington ha supuesto toda una sorpresa, ya que inicialmente solo estaba confirmada la asistencia del príncipe Guillermo y su hermano Enrique.

Sin embargo, la duquesa, que ha pasado las últimas semanas alejada de la vida pública debido a las molestias derivadas de su tercer embarazo, se mostró en todo momento muy sonriente y animada mientras recorría la estación de Londres que comparte nombre con el popular animal e incluso se atrevió a marcarse un baile con un Paddington gigante para regocijo de todos los presentes.

El oso, que en un principio invitó a bailar a Enrique, le dio varias vueltas a la duquesa y finalizó con una reverencia.

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En el acto también estaban presentes varios niños que han recibido ayuda de una forma u otra a través de las diversas organizaciones benéficas que apadrinan los duques de Cambridge y Enrique de Inglaterra. Nada más llegar, los tres fueron recibidos por el actor Hugh Bonneville, uno de los protagonistas de la película más reciente sobre el simpático oso y su próxima secuela, junto a quien pasearon por el andén antes de subirse a un tren vintage en el que realizaron un corto trayecto, tras lo cual disfrutaron de una recepción con el resto de asistentes más jóvenes.

El pasado martes, Catalina acudió a su primer acto oficial, celebrado en el palacio de Buckingham, con motivo del Día Internacional de la Salud Mental desde que el pasado noviembre se anunciara que el príncipe Guillermo y ella estaban esperando su tercer hijo.