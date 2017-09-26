Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 09:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

El café, un modelo de paz en zonas del posconflicto: Fedecafé

Cerca de 112.000 cafeteros están reportados como víctimas del conflicto armado.

(Colprensa/ Archivo)

Añadir Caracol Radio en Google

La Federación Nacional de Cafeteros pondrá en circulación una emisión de café especial con motivo del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno nacional y las Farc.

El director de Asuntos Gremiales de la Federación, Carlos Armando Uribe, manifestó a Caracol Radio que el producto se denominará ‘Café de la reconciliación’, que será lanzado entre noviembre y diciembre en la ciudad de Florencia, capital del Caquetá. 

Dijo que a esto se suma que también se sacó una edición especial denomina ‘Aurora de paz’, con un producto especial del sur de Colombia. 

El dirigente gremial reveló que el 20% de los cafeteros en el país está registrado en la Unidad de Víctimas, y de ahí la importancia de implementar proyectos productivos para estos cafeteros.  

Afirmó que la Federación Nacional está comprometida en fortalecer y trabajar coordinadamente con el Gobierno nacional en las zonas del posconflicto en materia en la adopción de proyectos productivos. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir