El café, un modelo de paz en zonas del posconflicto: Fedecafé
Cerca de 112.000 cafeteros están reportados como víctimas del conflicto armado.
La Federación Nacional de Cafeteros pondrá en circulación una emisión de café especial con motivo del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno nacional y las Farc.
El director de Asuntos Gremiales de la Federación, Carlos Armando Uribe, manifestó a Caracol Radio que el producto se denominará ‘Café de la reconciliación’, que será lanzado entre noviembre y diciembre en la ciudad de Florencia, capital del Caquetá.
Dijo que a esto se suma que también se sacó una edición especial denomina ‘Aurora de paz’, con un producto especial del sur de Colombia.
El dirigente gremial reveló que el 20% de los cafeteros en el país está registrado en la Unidad de Víctimas, y de ahí la importancia de implementar proyectos productivos para estos cafeteros.
Afirmó que la Federación Nacional está comprometida en fortalecer y trabajar coordinadamente con el Gobierno nacional en las zonas del posconflicto en materia en la adopción de proyectos productivos.