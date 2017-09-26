El café, un modelo de paz en zonas del posconflicto: Fedecafé

La Federación Nacional de Cafeteros pondrá en circulación una emisión de café especial con motivo del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno nacional y las Farc.

El director de Asuntos Gremiales de la Federación, Carlos Armando Uribe, manifestó a Caracol Radio que el producto se denominará ‘Café de la reconciliación’, que será lanzado entre noviembre y diciembre en la ciudad de Florencia, capital del Caquetá.

Dijo que a esto se suma que también se sacó una edición especial denomina ‘Aurora de paz’, con un producto especial del sur de Colombia.

El dirigente gremial reveló que el 20% de los cafeteros en el país está registrado en la Unidad de Víctimas, y de ahí la importancia de implementar proyectos productivos para estos cafeteros.

Afirmó que la Federación Nacional está comprometida en fortalecer y trabajar coordinadamente con el Gobierno nacional en las zonas del posconflicto en materia en la adopción de proyectos productivos.