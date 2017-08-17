Medellín recibe a Residente en concierto

Como parte de su primera gira en solitario, el rapero puertorriqueño llegará a Medellín el 22 de octubre para promocionar su nuevo disco “Residente”, el repertorio también incluirá temas de Calle 13 y la participación de Totó la Momposina y el colectivo de DJs Papá Kumbé.

El recorrido de Resistente inició en junio en la ciudad de México con “El Residente World Tour 2017” el cual tiene fechas confirmadas en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia.

El álbum “Resitente” está compuesto con diferentes sonidos del mundo recogidos por el artista y documentados en su página web. Las letras combinan el amor, la protesta y las raíces de los latinoamericanos.

Las boletas se encuentran ya disponibles en la boletería de La Tiquetera y los precios varían entre $88.000 y $163.000.