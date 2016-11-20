Rechazan crimen de dirigente campesino en Caquetá

Total rechazó causó en el Caquetá el crimen del reconocido líder comunitario y defensor de los Derechos Humanos Erley Monroy Fierro, ocurrido en inmediaciones del batallón Cazadores en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán.

Herson Lugo, representante de la Corporación de Derechos Humanos Caguán Vive, repudió el asesinato del dirigente campesino, y agregó que es un hecho lamentable, justo en el marco de un proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y la guerrilla de La Farc.

“Es un hecho lamentable porque son muchos los homicidios que han ocurrido en los últimos días, el caso de nuestro compañero Erley Monroy, es muy preocupante porque la asociación a la que pertenecía el líder Monroy, ha sido objeto de persecución y estigmatización por integrantes de entes estatales” precisó.

El dirigente gremial les exigió a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones, que permita esclarecer el crimen del líder campesino y dar con el paradero los agresores.