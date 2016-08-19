Toque de queda en Paujíl, Caquetá, por disturbios

La alcaldesa de Paujíl, Caquetá, Liliana Cuéllar, no tuvo otra alternativa que decretar el toque de queda en su localidad. Anoche, cuando llegó a la localidad una firma petrolera, que pretende iniciar la fase exploratoria, los pobladores se armaron y generaron enfrentamientos con la fuerza pública.

El saldo: 11 personas capturadas, entre ellos, menores de 14, 15 y 16 años que incendiaron una bodega petrolera, le prendieron candela a una vivienda donde residían los empleados de la firma petrolera y hoy cerraron con piedras y palos la carretera que de Paujil conduce hacia Florencia, Caquetá.

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“Hay gente que se aprovechó de la situación y empezaron a atacar a la fuerza pública y a generar desórdenes”, contó a Caracol Radio la mandataria Cuéllar, quien pidió que si las empresas petroleras explorarán en su localidad no lo hagan en horarios nocturnos.

Anoche- cuenta la alcaldesa- fue triste observar a ancianos, niños, mujeres embarazadas evacuar de sus viviendas, mientras los manifestantes atacaban a la fuerza pública que lanzaba gases para controlar a los agresores.

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“Hay una persona muerta, la situación es muy triste, volvíamos a tiempos pasados, con terror donde la gente del comercio debe cerrar sus puertas y no prestar servicios porque sus locales pueden ser quemados o ser víctimas. Hay muchas pérdidas, demasiada intimidación”, relató la dirigente, quien tuvo que pedir un análisis químico del agua porque se especuló estaría contaminada.

En Paujil la Policía redobló la seguridad. Desde hoy los menores de edad no podrán salir a la calle después de las 10:00 de la noche.