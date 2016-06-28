Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 09:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Pago de seguro, hipótesis en asesinato del director de Medicina Legal en Barranquilla

Por este caso fue capturada la esposa del asesinado funcionario.

(Twitter: @BarranquillaBAQ)

Añadir Caracol Radio en Google

De un atraco, a un ajuste de cuentas, a crimen pasional, la hipótesis de la Fiscalía en el asesinato de Eduardo Pinto, director de Medicina Legal en Barranquilla, pasó a un plan para quedarse con el pago de un millonario seguro de vida. 

El fiscal encargado Jorge Perdomo dijo que las pruebas para vincular a la esposa del asesinado funcionario con un oscuro plan económico, son contundentes y se expondrán en la imputación de cargos en la tarde de este martes.

"Al parecer la señora habría participado de todos estos hechos, se habla del dinero que se habría pagado y de la intención de quedarse con un seguro de vida".

El fiscal desacató el trabajo de los investigadores que en menos de dos meses capturaron a los autores materiales, los sicarios y quienes habrían ordenado el asesinato.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir