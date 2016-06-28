Pago de seguro, hipótesis en asesinato del director de Medicina Legal en Barranquilla

De un atraco, a un ajuste de cuentas, a crimen pasional, la hipótesis de la Fiscalía en el asesinato de Eduardo Pinto, director de Medicina Legal en Barranquilla, pasó a un plan para quedarse con el pago de un millonario seguro de vida.

El fiscal encargado Jorge Perdomo dijo que las pruebas para vincular a la esposa del asesinado funcionario con un oscuro plan económico, son contundentes y se expondrán en la imputación de cargos en la tarde de este martes.

"Al parecer la señora habría participado de todos estos hechos, se habla del dinero que se habría pagado y de la intención de quedarse con un seguro de vida".

El fiscal desacató el trabajo de los investigadores que en menos de dos meses capturaron a los autores materiales, los sicarios y quienes habrían ordenado el asesinato.