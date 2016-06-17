Procuraduría advirtió que Laguna de Fúquene está en riesgo ambiental

un llamado de emergencia hizo la Procuraduría General a las autoridades de Cundinamarca dado al grave estado en el que se encuentra la laguna de Fúquene, razón por la que solicitó que se adopte un plan de choque urgente para frenar la deforestación y así poder recuperarla.

La Procuraduría solicitó ala Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que tome medidas para que se realce el carácter público de la laguna, ya que actualmente se viene considerado como un territorio parcelado privado, lo que va en detrimento del medio ambiente.

El MinisterioPúblico aseguró que esa zona ha sido alterada gravemente por la intervención humana, ya sea por la deforestación, la explotacion minería, las aguas residuales domésticas, y la invasión de la zona de protección ambiental.