“Tutela contra El Heraldo es una interferencia y una violación a la libertad de información”

Desde Miami la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos –Andiarios- y la Sociedad Interamericana de Prensa – Sip- le pidieron al Tribunal Superior de Barranquilla que deje sin efecto la orden de arresto del Juzgado 6º Penal del Circuito de Barranquilla contra el director del diario El Heraldo, Marco Schwartz Rodacki.

Para las dos agremiaciones esa sanción a un supuesto desacato que no habría cometido el diario barranquillero ”constituye una modalidad de interferencia indebida en el ejercicio del periodismo y viola la libertad de información”.

El 20 de junio de 2015 El Heraldo publicó que la Fiscalía General abriría una investigación preliminar contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla Jorge Eliécer Cabrera Jiménez y Julio Ojito Palma por un caso relacionado con una tutela que interpuso la Alcaldía de Barranquilla.

Los magistrados pidieron una réplica al periódico que publicó una nota en la que hacían precisiones frente al tema. Pese a la noticia Cabrera Jiménez y Ojito Palma interpusieron una tutela contra El Heraldo que fue fallada a su favor por el Juez 6º Penal del Circuito de Barranquilla, que ordenó una rectificación.

Por este caso el diario ha publicado tres notas con los puntos de vista de los magistrados “sobre aspectos que ya no se relacionan con el contenido de la información original basada en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación; precisan en su comunicado la Sip y Andiarios.

El tutelante insistió que el fallo no se cumplió y el juez le dio la razón, ordenó el arresto de Marco Schwartz Rodacki y el pago de una multa. La sanción está en revisión a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

“Preocupa que frente a informaciones relacionadas con funcionarios públicos, en particular funcionarios judiciales, la acción de tutela se utilice en ocasiones no para proteger derechos fundamentales o rectificar informaciones erróneas o falsas, sino como mecanismo orientado a impedir o evitar que la prensa realice su función fiscalizadora”, señalan las organizaciones para las que resulta grave tutela promovidas por altos funcionarios judiciales sean conocidas por subordinados de estos, como ocurre en este caso.

“Resulta nefasto para la libertad de prensa que se dicte una orden de arresto contra un periodista que ha actuado de acuerdo con los límites de su oficio, dando a conocer las decisiones de otras entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación cuya existencia y contenido ni siquiera ha sido discutido por los magistrados accionantes contra El Heraldo”, puntualizaron.