Pibe Valderrama no oculta su alegría por la llegada del Junior a la final de la Liga
El ex capitán de la selección Colombia compartió un vieo a través de redes sociales felicitando a los miembros del equipo barranquillero.
El ex fútbolista Carlos "el Pibe" Valderrama celebró a través de redes sociales la llegada del equipo Junior de Barranquilla a la final del torneo local colombiano.
El "mono" felicito a los jugadores y los alentó para seguir cosechando victorias, y el título de la Liga Águila -1 2016.