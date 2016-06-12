Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 09:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Pibe Valderrama no oculta su alegría por la llegada del Junior a la final de la Liga

El ex capitán de la selección Colombia compartió un vieo a través de redes sociales felicitando a los miembros del equipo barranquillero.

(Colprensa)

Añadir Caracol Radio en Google

El ex fútbolista Carlos "el Pibe" Valderrama celebró a través de redes sociales la llegada del equipo Junior de Barranquilla a la final del torneo local colombiano. 

El "mono" felicito a los jugadores y los alentó para seguir cosechando victorias, y el título de la Liga Águila -1 2016.

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir