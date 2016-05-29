42 días sin clase por enfrentamientos entre las Farc y el Ejército en Florencia

El secretario de Educación de Florencia, Caquetá, John Esneider Vargas, le pidió a la mesa negociadora de paz de las Farc en La Habana, Cuba, les ayuden porque más de 300 estudiantes de El Pará no asisten a clase desde hace 42 días porque la guerrilla les minó algunas áreas alrededor de la institución educativa El Pará y José Antonio Galán.

“La comunidad lleva 42 días sin clase, los padres de familia, por temor a esos grupos al margen de la ley, no envían a sus hijos a estudiar porque se han presentado varios cruces de disparos entre la guerrilla y el Ejército y los niños han quedado en la mitad”, dijo Vargas a Caracol Radio.

“Tenemos quejas de los funcionarios que prestan el servicio de transporte escolar quienes nos han informado que en varias ocasiones han quedado en medio de cruces de disparos (entre Farc y fuerza pública) y les ha tocado bajar a los niños y hacerse a un lado de la carretera para evitar una tragedia”, añadió el funcionario.

John Esneider Vargas explicó que el Ejército le comentó que El Pará es un corredor estratégico donde las Farc cobran vacuna y hay tres grupos guerrilleros en la zona.

Informó “que en la zona se ha evidenciado que la guerrilla nuevamente ha sembrado minas. Hay un peligro inminente, la invitación es a que los delegados de las Farc en La Habana nos escuchen, los niños no deben estar inmersos en este conflicto”.

“En los alrededores de la institución educativa El Pará y José Antonio Galán, según un comunicado de la rectora, es difícil que los niños puedan ejercitarse normalmente o salgan a pasear por el campo porque a pocos metros se encuentra un minado que había sido desminado por el Ejército, pero que nuevamente fue minado”.

Esta semana, autoridades de Florencia, Caquetá, se trasladarán al Ministerio de Educación Nacional donde buscan salidas a esta problemática. Y esperan que desde La Habana, Cuba, también les ayuden.