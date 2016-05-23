Contraloría condena fiscalmente a Camilo Bula por irregularidades en la DNE

En un fallo de segunda instancia la Contraloría General dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por $6.446 millones de pesos contra Camilo Bula Galiano, ex agente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por las irregularidades que rodearon la venta del centro comercial que hizo parte de un proceso de extinción de dominio.

Según la contraloría, el liquidador de la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe –Promocon, Camilo Bula Galiano, vendió el inmueble “unos $3.643 millones de pesos por debajo del avalúo catastral, contraviniendo lo establecido en el Decreto 1170 de 2008. El valor del avalúo catastral del año 2009 de este Centro Comercial era de $22.006 millones y se vendió en un precio de $18.362 millones”.

Adicionalmente, Bula Galiano firmó contratos por $1.599 millones para realizar mejoras al Centro Comercial Villa Country y volverlo atractivo al momento de la venta.

“Tal circunstancia, como se demostró probatoriamente dentro del proceso de responsabilidad fiscal, no ocurrió con la venta del Centro Comercial Villa Country, si se tiene en cuenta que fue vendido por una suma muy inferior al valor catastral”, señaló la Contraloría.