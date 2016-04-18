El fiscal me acosó sexualmente: Andrea Guzmán Aguilar

Paola Andrea Guzmán Aguilar vive en Caquetá. Ella es la mujer que denunció ante la Justicia al fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Florencia, Oswaldo García Lizcano, porque cuando a ella le robaron un ganado y acudió a él a implorarle que le ayudara, el fiscal le pidió que tuvieran relaciones sexuales.

Cinco años después de los hechos, el funcionario de la rama judicial sigue en el cargo, pero Eduardo Arturo Matson, fiscal delegado Ante el Tribunal de Florencia, desempolvó la investigación y le imputó cargos a su colega por el delito de acto sexual violento agravado. Y según conoció Caracol Radio, en un mes presentaría el escrito de acusación en contra de García Lizcano y lo estaría llevando a juicio.

Este medio ubicó a Andrea Aguilar, quien narró “que después de que me robaran un ganado, denuncié a la Fiscalía y ese fiscal me decía que me cuadraba ese tema pero que debía tener relaciones sexuales con él”. La historia ocurrió en 2011, pero Aguilar dice que ‘desnuda’ su caso ante la opinión pública porque el funcionario sigue impartiendo justicia.

“Yo fui cinco veces a la Fiscalía, las últimas veces iba acompañada de una amiga porque me daba miedo, en cuatro oportunidades me acosó. En una ocasión él trató de cogerme a la fuerza y besarme para que yo accediera y tuviéramos relaciones sexuales”, narró. En otra oportunidad- relató la mujer- “él hizo ir a una amiga mía a la oficina de su secretario por una Constitución Política para analizar mi caso, pero mentira, era para quedarse solo. Ese día me cogió la fuerza a besarme e incluso se bajó el cierre de su pantalón y se soltó los botones de la camisa”.

Caracol Radio buscó al fiscal anticorrupción Eduardo Arturo Matson, quien confirmó la denuncia, aseguró extraoficialmente que ya le imputó cargos a su colega por acto sexual violento agravado y que en un mes aproximadamente presentará el escrito de acusación de García Lizcano para que sea juzgado. Aclaró que no está autorizado para hablar, pero lo que sí dijo es que él llegó hace un año al cargo y dentro de los procesos pendientes que encontró en su despacho fue el del polémico fiscal.