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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Economía

El Baloto cayó con un acumulado de 29 mil millones

Sólo una persona en el país acertó los seis números del sorteo.

C.C. vcheregati

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Hay un nuevo ganador en la capital del atlántico por el sorteo realizado en la noche del sábado 9 de enero, según informó Balotó.

La compañía de apuestas aún no ha informado en qué puesto exactamente de Barranquilla fue adquirido el tiquete con el número ganador: 7,10, 13, 20, 32 y 43.

El premio acumulado del sorteo es de 29 mil millones de pesos. De acuerdo con la compañía, sólo una persona acertó los seis números.

Además, 1.068 personas obtuvieron cuatro aciertos y ganaron 69.606 pesos y otras 16.907 personas ganaron 5.500 pesos en el sorteo, según reportó la empresa.

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