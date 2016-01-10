El Baloto cayó con un acumulado de 29 mil millones

Hay un nuevo ganador en la capital del atlántico por el sorteo realizado en la noche del sábado 9 de enero, según informó Balotó.

La compañía de apuestas aún no ha informado en qué puesto exactamente de Barranquilla fue adquirido el tiquete con el número ganador: 7,10, 13, 20, 32 y 43.

El premio acumulado del sorteo es de 29 mil millones de pesos. De acuerdo con la compañía, sólo una persona acertó los seis números.

Además, 1.068 personas obtuvieron cuatro aciertos y ganaron 69.606 pesos y otras 16.907 personas ganaron 5.500 pesos en el sorteo, según reportó la empresa.