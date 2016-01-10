El Baloto cayó con un acumulado de 29 mil millones
Sólo una persona en el país acertó los seis números del sorteo.
Hay un nuevo ganador en la capital del atlántico por el sorteo realizado en la noche del sábado 9 de enero, según informó Balotó.
La compañía de apuestas aún no ha informado en qué puesto exactamente de Barranquilla fue adquirido el tiquete con el número ganador: 7,10, 13, 20, 32 y 43.
El premio acumulado del sorteo es de 29 mil millones de pesos. De acuerdo con la compañía, sólo una persona acertó los seis números.
Además, 1.068 personas obtuvieron cuatro aciertos y ganaron 69.606 pesos y otras 16.907 personas ganaron 5.500 pesos en el sorteo, según reportó la empresa.