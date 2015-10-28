Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 06:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Marañero recibió descarga eléctrica

El hombre fue rescatado del poste por los bomberos

Marañero que recibió descarga eléctrica en el barrio Villate, Barranquilla

Marañero que recibió descarga eléctrica en el barrio Villate, Barranquilla (Caracol Radio)

Marañero que recibió descarga eléctrica en el barrio Villate, Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Un marañero identificado como Rider Martínez estuvo a punto de morir electrocutado, al recibir una descarga en momentos que intentaba reconectar el servicio de energía en la carrera 14 con calle 64 en el barrio Villate al sur de Barranquilla.

George Sarmiento, residente del sector, sostuvo que están sin luz desde este martes a las cuatro de la tarde y pese a los reiterados llamados a la empresa Electricaribe no fueron atendidos los requerimientos de la comunidad.

El marañero fue rescatado del poste por los bomberos y trasladado al centro asistencial más cercano.

Los vecinos del sector indicaron que no durmieron la noche anterior por la falta de energía y las altas temperaturas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir