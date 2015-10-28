Marañero recibió descarga eléctrica

Marañero que recibió descarga eléctrica en el barrio Villate, Barranquilla ( Caracol Radio )

Barranquilla

Un marañero identificado como Rider Martínez estuvo a punto de morir electrocutado, al recibir una descarga en momentos que intentaba reconectar el servicio de energía en la carrera 14 con calle 64 en el barrio Villate al sur de Barranquilla.

George Sarmiento, residente del sector, sostuvo que están sin luz desde este martes a las cuatro de la tarde y pese a los reiterados llamados a la empresa Electricaribe no fueron atendidos los requerimientos de la comunidad.

El marañero fue rescatado del poste por los bomberos y trasladado al centro asistencial más cercano.

Los vecinos del sector indicaron que no durmieron la noche anterior por la falta de energía y las altas temperaturas.