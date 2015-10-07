Por traslado ilegal de usuarios Supersalud sanciona a Eps

2.000 salarios mínimos, deberá cancelar la Eps Emdisalud por violar según la Superintendencia de Salud el principio de libre de escogencia dentro del sistema al cargar de manera fraudulenta 5.724 usuarios sin su autorización.

Según el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, “Esa sanción se dio porque verificamos un traslado no permitido, es un acto irregular y los sancionamos con toda la dureza porque atenta contra el principio de libre elección de los usuarios del sistema.”

Los casos se dieron a conocer inicialmente en el municipio de Mangagué, en el departamento de Bolívar donde los usuarios denunciaron los hechos, proceso que se extendió en un barrido por las sedes donde funciona esta entidad promotora de salud, allí se verificaron dos departamento más donde se registró igual situación.

El funcionario, indicó que la revisión de estos sistemas se extenderá con otras Eps en el país para evitar casos similares. Las declaraciones fueron dadas en Cúcuta donde el Superintendente atendió las problemáticas del sector en la zona de frontera.