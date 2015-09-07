Expresidente Álvaro Uribe rechaza afirmaciones de Don Berna

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, rechazó las declaraciones del exjefe paramilitar alias Don Berna, según las cuales el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, fue determinado por el exsecretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno, funcionario durante la Gobernación de Uribe Vélez.

Según el exjefe del estado, se trata de unas declaraciones traídas en una época electoral como la de este momento en el país, como ha ocurrido en otras oportunidades.

“En la campaña anterior trajeron un hacker, ahora traen a un extraditado de mi gobierno. Los comandantes de Policía y las Fuerzas Armadas de nuestro gobierno que conocieron los temas deberían dar su opinión”, reaccionó el senador y líder del partido Centro Democrático.

En audiencia en los Estados Unidos, en testimonios revelados por Caracol Radio el exjefe paramilitar alias don Berna también advirtió que el general retirado Mauricio Santoyo hacía parte de las Autodefensas y como comandante del Gaula en Medellín colaboraba en el intercambio de información.

"Lo ayudábamos con la operatividad, el Gaula estaba bajo control nuestro", afirmó alias don Berna, sobre las relaciones de las bandas de autodefensas con el Gaula que dirigía el oficial Mauricio Santoyo, quien luego fuera jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe.

El secretario de gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa, murió luego en el accidente del helicóptero en el que viajaba hacia la zona de Urabá, siniestro cuyas causas no han sido desde entonces bien precisadas.