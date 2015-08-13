El sindicato de Isagén lamenta aclaración del Consejo de Estado

La Asociación de trabajadores de energía, Atrae, lamentó el pronunciamiento del Consejo de Estado, según la cual la posible enajenación de Isagén no vence el 24 de septiembre, debido a la medida cautelar

El presidente del sindicato de trabajadores de Isagén, Rodrigo Alonso Paniagua Grisales, estimó que la venta de la electrificadora está en las manos del Consejo de Estado

“Esta decisión del Consejo de Estado no le conviene no solamente a la asociación de trabajadores, quienes nos oponemos a la venta de Isagén con sobrados argumentos, sino a todos los colombianos. Realmente como lo hemos indicado muchísimas veces, la venta de Isagén causa bastante dificultades para el bienestar de todos y pone la seguridad energética en serias dificultades. Quedamos a merced del Consejo de Estado”, afirmó el señor Paniagua Grisales a Caracol Radio

Según la aclaración hecha por el magistrado ponente Hugo Fernando Bastida Bárcenas, debido a la medida cautelar, la fecha máxima de venta de Isagén no vence el 24 de septiembre como se tenía asignado inicialmente