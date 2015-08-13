El 13 de octubre arranca la construcción de casas para afectados en Salgar

El próximo 13 de octubre comenzará la construcción de viviendas en Salgar, según dio a conocer el Ministro de Vivienda y gerente para la reconstrucción de ese municipio, Luis Felipe Henao

El Ministro manifestó que ya están listos los diseños de viviendas, los estudios topográficos y de suelos, lo que va a permitir que sea una de las reconstrucciones más rápidas realizadas en el país

Reveló que los recursos financieros ya están asegurados y que en el Consejo de Ministros del pasado lunes, el Presidente Juan Manuel Santos informó de una transferencia de 15 mil millones de pesos adicionales, para cumplirle a los damnificados

El Ministro de Vivienda precisó que ya hay tres predios identificados, uno rural donde se construirán 60 viviendas y dos urbanos donde se harán 230 viviendas más, y según lo proyectado en diciembre se entregarán las primeras y el resto en mayo del próximo año