Alcaldía no solicitará licencias para reforzar edificios de CDO

Aunque el ministro de vivienda Luis Felipe Henao indicó que con el Decreto 1547 de julio 23 de 2015 están dadas las condiciones para autorizar y proceder al reforzamiento de los edificios evacuados por fallas estructurales, la Alcaldía de Medellín advirtió que "el Municipio de Medellín no es la entidad competente para expedir licencias de construcción ni de reforzamiento"

De acuerdo con el comunicado del gobierno municipal, los habitantes de los edificios Continental Towers, Asensi y Colores de Calasania quedan en las mismas condiciones, debido a que ese Decreto del Ministerio de Vivienda consagra que “será obligatorio para el titular de la licencia de construcción adelantar el trámite para su reforzamiento estructural, una expedido el concepto técnico de la autoridad municipal o distrital encargada de la gestión de riesgo de desastre”, un trámite que deberá adelantar el Grupo CDO ante los curadores urbanos.- "El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1547 de julio 23 de 2015, mediante el cual se señala que cuando se presentan problemas de construcción en edificaciones con una antigüedad menor a 10 años, como es el caso de las edificaciones Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, que son las que tienen orden de evacuación, le corresponde al constructor tramitar la licencia de reforzamiento ante la Curaduría Urbana correspondiente", confirmó la Alcaldía de Medellín en su comunicado

El Decreto 1547, “que modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas”, consagra también la “intervención de los alcaldes” y determina que “En el evento que el titular de la licencia de construcción se niegue a solicitar la respectiva licencia en la modalidad de reforzamiento, el trámite se adelantará por el alcalde municipal o distrital”.- El comunicado de la Alcaldía recuerda que los auxilios habitacionales a las familias afectadas por los problemas en esos edificios defectuosos deberán ser pagados por la organización constructora, según lo acordado entre las partes y la Superintendencia de industria y comercio

La Alcaldía precisó que seguirá con "el papel de facilitador y mediador, según sus responsabilidades legales y su capacidad institucional"

El siguiente es el texto del comunicado de la Alcaldía de Medellín Comunicado Con relación a las edificaciones construidas por CDO que sufren de afectaciones y deben ser sometidas a un proceso de reforzamiento, la Administración Municipal informa a la opinión pública que: 1. El Municipio de Medellín no es la entidad competente para expedir licencias de construcción ni de reforzamiento. Esta competencia está asignada a los Curadores Urbanos, de conformidad con el Decreto 1469 de 2010. 2. Con respecto a las edificaciones con orden de evacuación, el Municipio de Medellín ha cumplido con sus funciones, ordenando las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de sus moradores, ante el riesgo que ellas representan. Estas medidas continuarán vigentes mientras no cambien las condiciones de seguridad que dieron origen a las mismas. 3. Los auxilios habitacionales que fueron acordados voluntariamente entre el Grupo CDO y los afectados se deben seguir pagando, según lo ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio. 4. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1547 de julio 23 de 2015, mediante el cual se señala que cuando se presentan problemas de construcción en edificaciones con una antigüedad menor a 10 años, como es el caso de las edificaciones Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, que son las que tienen orden de evacuación, le corresponde al constructor tramitar la licencia de reforzamiento ante la Curaduría Urbana correspondiente. 5. El Municipio de Medellín seguirá con su papel de facilitador y mediador, según sus responsabilidades legales y su capacidad institucional, para que se logren los acuerdos entre las partes que lleven a la solución definitiva de la problemática actual