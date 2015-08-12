Colombia deberá dejar tanta dependencia de materias primas: Banco Mundial

Según el Banco Mundial, la economía colombiana deberá dejar paulatinamente la alta dependencia de las materias primas para evitar una alta afectación en la rentabilidad nacional

Este es uno de los aspectos, conocidos por Caracol Radio, que llama la atención del informe anual del Banco Mundial que será revelado esta tarde en la ciudad de Medellín y que da cuenta de los retos y desafíos que deberán enfrentar los gobernantes de América Latina por el contexto internacional

"Llama la atención la alta dependencia de estos países y en el caso nuestro, Colombia, tienen aún sobre las materias primas, eso nos demuestra la vulnerabilidad que tienen las economías emergentes aún en relación a algunos factores como la caída del precio del petróleo, la caída de los precios de los minerales por eso los gobiernos deben de tener mucho cuidado", anticipó a Caracol Radio, Gustavo Canavire Bacarreza, director del centro de investigaciones económicas y financieras de la Universidad Eafit

En el informe se destaca el papel de las economías emergentes, pero también la vulnerabilidad frente al comportamiento de la economía internacional

"Parte de los retos que se tienen en Colombia tienen que ver con la diversificación de exportaciones, con un fortalecimiento de las cadenas de valor, la economía colombiana sigue siendo vulnerable a choques externos como la caída del precio del petróleo, por eso el informe plantea que es necesario ampliar la gama de producción dentro de los países", consideró el experto en economía, en diálogo con Caracol Radio

Todos los pormenores del informe del Banco Mundial se conocerán hoy a las cuatro de la tarde en el bloque 38 de la Universidad Eafit, allí estará José Darío Uribe, gerente del Banco de la República y otros expertos para analizar las condiciones de América Latina