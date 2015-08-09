Carlos Alberto Grisales Ramírez, de la vereda Piedra Gorda, se convirtió en el ganador absoluto del 58° Desfile de Silleteros, que a esta hora inicia su recorrido por las calles céntricas de Medellín

El desfile cuenta 500 campesinos que a su hombro llevan una de las tradiciones más importantes de Antioquia y es encabezado por Grisales Ramírez que además fue el ganador de la categoría tradicional

“Utilicé todas las flores de mi jardín, cultivada con mis niños, mi señora y mi madre, que es lo más importante, toda el jardín, si algún día van por allá, van a ver que es de verdad, se hace con las manos de Sofía, con las manos de David, con las manos de Diana y con las manos de mi madre. Utilicé casi todo la tradición que son las begonias, los chochos, las dalias, estrellas de Belén, pensamientos, pascuitas. En estos momentos estoy tan emocionado”, declaró el ganador absoluto

En la categoría Monumental la ganadora fue Natalia Andrea Grajales Alzate y en la categoría Emblemática el ganador fue Fabián Atehortúa Hincapié; quienes acompañarán al ganador absoluto en la cabeza del desfile

Este es el primer Desfile de Silleteros después de que fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y consta de 2.4 km, donde 500 silleteros: 420 adultos, 50 jóvenes y 30 adultos exhibirán la majestuosidad de la belleza de las flores, que nacen en Antioquia, y la creatividad de sus cultivadores

Según los organizadores, a esta hora unas 800 mil personas disfrutarán de este desfile en el centro de la ciudad, que exalta la cultura silletera y recuerda que día a día los campesinos de las zonas rurales de Medellín trabajan para preservar las buenas costumbres de los paisas.