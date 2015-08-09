El Desfile de Silleteros cierra Feria de las Flores de Medellín

A partir de las 2 de la tarde en punto iniciará el camino de 2.4 kilómetros que recorrerán 500 silleteros , 420 adultos, 30 niños entre 7 y 12 años y 50 jóvenes entre 13 y 17 años, que estarán en escena en una invaluable representación de la ruralidad que enorgullece a todos los Medellinenses

Este año el Desfile rinde homenaje a la misma cultura silletera que fue incluida recientemente, por parte del Ministerio de Cultura, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

Rafael Palacios, director artístico del Desfile de Silleteros explicó: “este año tenemos como premisa el vínculo de la relación del hombre con la tierra, el pasado y el presente y también la mirada hacia el futuro. Teniendo en cuenta que la cultura silletera es hoy patrimonio inmaterial de la nación, los grupos artísticos que participarán y que provienen de Salgar, Boyacá y Medellín, entre otros lugares, contribuirán a destacar el trabajo de los silleteros”

En esta versión 58 del Desfile de Silleteros tendrá el mismo recorrido del año pasado partiendo del Puente de Guayaquil en la Avenida Regional hacia el Edificio de EPM, San Juan, Avenida del Ferrocarril, Plaza Mayor y llegada al Teatro Metropolitano

Se espera que unas 800.000 personas disfruten en vivo y en directo de este colorido recorrido, que exalta la cultura silletera y recuerda, entre otras cosas, que 70 por ciento del territorio de Medellín es rural y que, en esa medida, esas flores representan a todos sus habitantes.