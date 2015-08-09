Más de 40.000 personas disfrutaron del Concierto de las Flores

Uno de los eventos más esperados por propios y extraños, que disfrutan de la Feria de las Flores de Medellín, es el concierto de las Flores, que cerró la jornada de conciertos masivos y que contó con muy buen comportamiento y se extendió hasta altas horas de la madrugada

La jornada empezó con dos bandas locales, Astronaut, con su sonido house y disco, y a continuación De Bruces a mí, con su reggae, Hip Hop y R&B. Vino después el talento australiano de Yolanda B Cool dúo de música electrónica integrado por Sylvester Martínez y Johnson “Durango Slim” Peterson

Sin duda uno de los grupos más esperados, Chocquibtown, salió a darle aún más calidez a la noche con su sonido del Pacífico, en una presentación que reunió éxitos que ya están en la memoria de muchos y, por supuesto, canciones de su nuevo trabajo discográfico

La noche cerró con el puertorriqueño Tego Calderón, con su repertorio de reguetón y hip hop

Este año la Feria de las Flores tenía una gran apuesta de generar programación para los jóvenes y lo cumplió con creces. El pasado fin de semana el Bazar de las Flores convocó a más de 6 mil personas en el Parque Lineal Ciudad del Río, y el concierto de las Flores donde estuvieron 40 mil personas

Gran coordinación en toda la jornada y un muy buen comportamiento de los asistentes, son otros asunto para destacar del Concierto de las Flores.