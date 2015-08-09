Un estudiante de 19 años es el nuevo Rey del Festival Nacional de la Trova

En nuevo Rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín 2015, es Juan Pablo Martínez, quien fue el ganador absoluto de la gran final en donde participaron 8 trovadores, Juan Pablo es un estudiante de 19 años que trova desde 2007 y quien recibió la corona de Leonardo Cuervo

Además Mateo Jiménez Alzate de 21 años, estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Antioquia y quien trova desde el año 2006, fue el virrey

También hubo reconocimiento para Alacrán, Juan Carlos Vargas Alzate, quien fue coronado como Príncipe del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín

Como un dato curioso durante el evento, un grupo de piquería costeña participó del evento enfrentándose algunos trovadores, causando gran felicidad de quienes disfrutaban de esta final

El evento contó con gran afluencia de público, que respondió a la expectativa de la Alcaldía de Medellín