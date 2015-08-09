Piloto de la Gobernación de Antioquia murió en accidente aéreo en Cajicá

Menos de un mes de ser contratado como piloto de un avión del Programa Aéreo de Salud en Antioquia -PAS, llevaba Jair Cortés, que fue una de las tres personas que perdieron la vida en el accidente de la aeronave HK4990 de la empresa Aeroeexpress que se precipitó a tierra en la vereda Chuntame, en inmediaciones a las poblaciones de Tabio y Cajicá, en el departamento de Cundinamarca

Al respecto la directora de la seccional de salud de Antioquia, Luz María Agudelo Suarez expresó: “ya él era el piloto recientemente vinculado a la Gobernación para el avión Cessna de reciente adquisición por parte de la Gobernación de Antioquia para el Programa Aéreo de Salud- PAS. Fue vinculado el 23 de julio, es decir que llevaba muy poco con nosotros”

Además agregó que: “era un piloto con muchísima experiencia, llevaba 24 años de experiencia en la Fuerza Aérea y era Coronel”

La Directora de la Seccional de Salud de Antioquia agregó que el piloto Cortés, llevaba varios días poniendo a prueba el avión Cessna que el Programa Aéreo de Salud va implementar en sus labores sociales en los municipios más apartados del departamento

Frente al accidente en Cajicá se informó que la aeronave tipo Cessna 402 con matrícula hk-4990, que realizaba vuelo local de instrucción reportó emergencia, por lo que la Aerocivil manifestó, que personal de investigación de accidentes investigan las causas de este siniestro.