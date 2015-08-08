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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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La vía Manizales - Medellín, cerrada por el paso de la Vuelta a Colombia

El cierre de la vía será hasta la una de la tarde y las autoridades habilitaron vías alternas para Pereira y Manizales.

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Después de 30 años la Vuelta a Colombia en bicicleta llega al municipio de Riosucio, Caldas, después de pasar por las localidades de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal  en Risaralda y de Chinchiná y Supía en Caldas

 El recorrido obligó al cierre de la vía que comunica a este departamento con Medellín y se espera que a la una de la tarde se normalice el tránsito por el lugar

 El cierre se registra en el sector del Palo – La Felisa y las autoridades entregan como alternativas para los viajeros hacia Pereira el recorrido Supía – Riosucio - Anserma y para Manizales la vía Riosucio – Supía – Anserma – Risarlada – Arauca – Tres Puertas.

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