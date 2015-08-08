La vía Manizales - Medellín, cerrada por el paso de la Vuelta a Colombia

Después de 30 años la Vuelta a Colombia en bicicleta llega al municipio de Riosucio, Caldas, después de pasar por las localidades de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal en Risaralda y de Chinchiná y Supía en Caldas

El recorrido obligó al cierre de la vía que comunica a este departamento con Medellín y se espera que a la una de la tarde se normalice el tránsito por el lugar

El cierre se registra en el sector del Palo – La Felisa y las autoridades entregan como alternativas para los viajeros hacia Pereira el recorrido Supía – Riosucio - Anserma y para Manizales la vía Riosucio – Supía – Anserma – Risarlada – Arauca – Tres Puertas.