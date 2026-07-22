‘Plan Patriota 2.0’, la estrategia con la que se relanzaría la cooperación entre Colombia y EE.UU.

El ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, se reunió con el subsecretario adjunto de Guerra de Estados Unidos para las Américas, Joseph M. Humire. (Foto: Cortesía)

El ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, se reunió con el subsecretario adjunto de Guerra de Estados Unidos para las Américas, Joseph M. Humire. Durante este encuentro se definió cómo será el nuevo capítulo de la relación bilateral en aspectos de defensa y seguridad.

Tras el encuentro, registrado a finales de la semana pasada, Humire dijo que “Colombia es históricamente uno de los socios más sólidos de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo de La Espriella planeamos llevar esta alianza a un nuevo nivel con el Plan Patriota 2.0”.

“Nos sentimos orgullosos y honrados de haber recibido al ministro de Defensa designado de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada”, agrega el mensaje con el que se abre la puerta a sumar a Colombia a una alianza contra el narcotráfico.

Plan Patriota 2.0

La nueva versión del Plan Patriota establece que Colombia entra a hacer parte de una coalición de 19 países del hemisferio occidental para actuar en contra de los carteles del narcotráfico. La coalición tiene una serie de alcances centrados en ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales y lucha contra el narcotráfico.

Le interesa: ¿Transición democrática en Venezuela?, Marco Rubio anuncia fecha tentativa de diálogos oficiales

El ministro de Defensa designado explicó que “en estos espacios se exploró la construcción conjunta de un nuevo programa bilateral de cooperación y asistencia estratégica, con proyección regional (…) y se fundamenta en el diseño de la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como en la estrategia de Campañas Militares y Policiales sobre Áreas Priorizadas para la Recuperación y Estabilización de la Seguridad”.

Entre este plan se suman distintos compromisos como:

Garantizar la disponibilidad y sostenimiento de la flota de helicópteros.

Establecer sistemas de protección contra drones .

. Lograr asistencia técnica mediante asesores especializados en inteligencia, planeamiento y justicia.

Fortalecimiento de capacidades de ciberdefensa y de ciberseguridad.

y de ciberseguridad. Estructurar un nuevo programa de entrenamiento conjunto.

Respaldo a varios niveles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que espera trabajar con el futuro Gobierno de Colombia y con las instituciones financieras internacionales para apoyar la “recuperación económica” del país y atraer inversiones, tras reunirse la semana pasada con el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo.

“El Departamento del Tesoro espera con interés trabajar con la próxima Administración para avanzar en políticas de fomento al crecimiento, atraer inversiones, y colaborar con instituciones financieras internacionales para apoyar la recuperación económica de Colombia y su prosperidad a largo plazo”, garantizó Bessent en un mensaje en X.

Asimismo, explicó que esa cooperación también busca combatir la corrupción y el narcotráfico.

El secretario del Tesoro hizo estas declaraciones al informar sobre la reunión que mantuvo la semana pasada en Washington con Restrepo, a quien felicitó, junto con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por su victoria en las elecciones, en las que tuvo el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

El entrante ministro

El general retirado Jorge Eduardo Mora, quien fue separado del servicio activo por orden del mandatario Gustavo Petro al inicio de su gobierno hace cuatro años, será el nuevo Ministro de la Defensa.

Lea también: Presidente de Israel pide evitar convertir las elecciones parlamentarias en una ‘guerra civil’

Mora fue pasado a retiro en 2022 junto con otros generales, en medio de cambios en la cúpula militar al comienzo del mandato de Petro. Es oriundo de Cúcuta, una ciudad en el noreste del país, fronteriza con Venezuela y golpeada por la violencia.

Previamente el presidente electo anunció la creación de un “bloque de defensa para la seguridad urbana” contra la extorsión y otros delitos, y declaró su intención de “revocar (...) las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas”.