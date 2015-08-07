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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Condenan a siete años de prisión a 'Freddy Colas' en EE.UU.

Fredy Alonso Mira Pérez sería cabecilla de la denominada banda la oficina

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A siete años de prisión fue condenado, por una corte del distrito de Boston, Fredy Alonso Mira Pérez, alias “Fredy colas”, cabecilla de la denominada banda delincuencial “la oficina”, por lavado de activos y tráfico de estupefaciente

En el mes de marzo, alias “Fredy colas” se entregó a las autoridades norteamericanas y se dio a conocer que el delincuente tenía un preacuerdo con la DEA

La sentencia fue proferida por el juez Douglas P. Woodlock, quien además de los siete años de prisión ordenó el decomiso de 4 millones de dólares y una multa de 25 mil dólares

“Fredy colas” había sido detenido en reiteradas ocasiones en el Valle de Aburrá, y pesar de esto fue dejado en libertad por no contar con una orden de captura, hecho que rechazó, en su momento, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa

Fredy Alonso Mira Pérez, conocido con el alias de "Fredy Colas", nacido en Bogotá, fue incluido en la conocida Lista Clinton según el comunicado que divulgó el Gobierno de los Estados Unidos el 16 de septiembre de 2014, al considerarlo “un importante subjefe en la organización criminal conocida como 'la Oficina' ”

Según la policía alias "Fredy colas" pertenecía a una banda delincuencial asociada al narcotráfico, conocida como la banda Caicedo, y tiene varios procesos judiciales en marcha, pero los fiscales o jueces no han adoptado ninguna decisión, por lo cual  en el país aún no existe una orden de captura.

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