Excandidato presidencial en Nicaragua sobre Daniel Ortega: “Escucho a un hombre con mucho miedo”

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó este martes, 21 de julio, que ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente del país, Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

Al respecto, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Félix Maradiaga, excandidato presidencial de Nicaragua en 2021 que fue arrestado por el régimen de Daniel Ortega, quien ofreció su análisis del tema.

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Duda de que realmente se anulen o prohíban las elecciones

Maradiaga inició su intervención dudando de que realmente vayan a prohibir las elecciones en ese país, sino que, por el contrario, reformarán el sistema para consignar “un fraude electoral” como “un régimen de partido único”.

“Ortega se ha quitado completamente la máscara, él siempre ha expresado admiración por el modelo del Partido Comunista de China, el modelo de partido único, el centralismo chino, y ha anunciado en el acto del 19 de julio, cuando el partido sandinista celebra la llamada revolución del año 79, que no habrá más elecciones”, dijo.

Y agregó: “Yo, personalmente, pongo en duda que anule completamente las elecciones. Nicaragua ya tiene casi 20 años que no tiene elecciones en el sentido estricto. Hay votaciones y el régimen decide a quién le asigna los cargos municipales. Por ejemplo, la copresidenta, que es la mujer de Ortega, no fue electa, sino que se le asignó como copresidenta, pero lo que van a hacer es reformar el sistema para que ese mecanismo de fraude electoral esté consignado en un régimen de partido único”.

“No escuché a un dictador fuerte, sino que escuché a un hombre con mucho miedo”

Por otro lado, Maradiaga dejó entre ver que esa orden de Ortega lo que dejaría ver entre líneas es un miedo de este mismo de perder el poder.

“Es curioso porque Ortega ha expulsado a casi el 15% de la población, anuló los partidos políticos independientes, a los excandidatos presidenciales, nos expulsó del país y nos quitó la nacionalidad nicaragüense, y aún con todo eso, un hombre que controla el Ejército, la Policía y los tribunales, aún así expresa miedo a una oposición que en su mayoría es del exilio, al menos las voces más conocidas, pero con una resistencia interna muy fuerte, clandestina y silenciosa, cuestiona el poder de Ortega”, contó.

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Así, subrayó: “ Yo no escuché a un dictador fuerte, escuché a un hombre con mucho miedo que, además, no ha podido asegurar la sucesión dinástica porque está obsesionado con dejar a su hijo Laureano Ortega y a su esposa Rosario Murillo en el poder. Y sabe que no controla realmente nada, y el hecho de que quiera cancelar las elecciones explica precisamente ese miedo a las urnas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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