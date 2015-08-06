Gobierno descarta posibilidad de negociación con bandas criminales

En Medellín el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, aseguró que el gobierno nacional descarto por completo la posibilidad de sentarse en una mesa de negociación con los cabecillas de las bandas criminales

Precisó que los diálogos de paz solo se concluirán con la guerrilla de las Farc y posiblemente se inicien con el Ejército de Liberación Nacional, ELN

"Es un terrible error y muy peligroso para la sociedad de este país, empezar a considerar las estructuras criminales de este país como actores en el conflicto y crearles incentivos como lo han hecho en el pasado para decir que tienen que negociar con el gobierno y que tienen que ser tomados como grupos militares, eso el gobierno NO lo va hacer, lo que si va hacer es perseguir esos grupos como criminales que son", puntualizó el alto comisionado para la paz

Durante su visita a la exposición 'Paz, creer para ver' y en un corto diálogo sostenido con las víctimas del conflicto armado del departamento de Antioquia, el señor Jaramillo además indicó que la comisión de la verdad propuesta en la Habana, Cuba, deberá reparar los errores y vacíos de la ley de justicia y paz