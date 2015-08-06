En Orejón, Briceño aún no reinicia desminado humanitario conjunto

En los próximos días reiniciará en la vereda Orejón del municipio de Briceño el desminado humanitario conjunto, según confirmó el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, durante una visita a la ciudad de Medellín

Aunque desde la Habana se había informado que esas operaciones en campo ya habían iniciado, los campesinos revelaron en Caracol Radio que aún los trabajos estaban frenados, versión que corroboró el delegado del gobierno para los diálogos de paz

"Evidentemente la muerte del soldado nos afectó mucho, eso nos llevó a revisar los protocolos de seguridad, a una búsqueda de elementos técnicos que faciliten más ese desminado, pero el compromiso es todo para continuar desminando en el Orejón y yo creo que pronto vamos a comenzar otra vez", sostuvo el señor Jaramillo

En la vereda tanto los tres guerrilleros de las Farc que contribuyen con ese proceso como los más de 40 soldados del batallón de desminado humanitario organizan la forma en la que se van a implementar los protocolos

Así mismo, la ONG Ayuda Popular Noruega y el Comité ‎Internacional de la Cruz Roja contribuyen en las labores para que pronto se reinicie la eliminación de las minas y demás artefactos explosivos.