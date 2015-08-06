Clínicas reclaman puesta en marcha de plan para la crisis de la salud

Las clínicas y hospitales de Antioquia asociadas en la alianza ‘Somos 14+1’ reclamaron al gobierno nacional que pongan en marcha el plan de choque anunciado por el ministerio de salud hace unas dos semanas

Además pidieron que en el menor tiempo posible se busquen otras alternativas para mitigar la situación financiera de los centros asistenciales, teniendo en cuenta que el billón de pesos anunciado, no ayuda a aliviar las millonarias deudas de clínicas y hospitales en todo el territorio nacional

“Con la implementación de este paquete de medidas, el Gobierno reconoce las omisiones en las que ha incurrido la Superintendencia y busca enmendarlas, pero no se introducen herramientas sancionatorias ni se fortalecen las actuales. Por lo cual, las medidas corren el riesgo de limitarse a seguir sobre-diagnosticando el fenómeno, sin tener la capacidad suficiente para remediarlo”, asegura Juan Edgar Marín Restrepo, gerente de contratación de la IPS Universitaria

Advirtieron que aún falta la firma del ministerio de hacienda para que se haga efectivo el desembolso de los recursos anunciados en el plan de choque

“Esta situación nos muestra que en el mejor de los escenarios los dineros empezarán a llegar a las EPS a finales del mes de agosto, con la grave consecuencia de aumentar el preocupante estado de endeudamiento de las entidades del sector salud”, puntualiza Carlos Alberto Restrepo Molina, director de la clínica Universitaria Bolivariana

Frente a los 100 mil millones de pesos considera la alianza que “fomenta una liquidez en el corto plazo y es poco significativa para los altos montos que se adeudan”

Concluyeron que las medidas planteadas no garantizan el flujo de recursos necesario para asegurar la prestación de los servicio a los pacientes.