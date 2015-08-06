Investigan constantes riñas en la cárcel bellavista de Bello, Antioquia

La dirección regional del Inpec confirmó a Caracol Radio que emprendieron una investigación por las constantes riñas y disputas que han ocurrido en los dos últimos meses en la cárcel Bellavista en el Aburrá Norte

En los últimos 60 días se han atendido grescas en los patios dos, cuatro y ocho, en hasta tres oportunidades en cada uno de los pabellones carcelarios, dejando algunos reclusos con lesiones

Imelda López Solórzano, directora regional del Inpec, sostuvo que al parecer las riñas se han incrementado por el control territorial dentro del establecimiento

“Quizá son las riñas que se hacen por el poder, quizá ellos se agrupan de acuerdo a las diferentes organizaciones armadas ilegales que hay en la ciudad y llegando a la cárcel se organizan de acuerdo a ellas, esa es una lucha de poder y tener el control de la pabellón y esto será motivo de investigación”, subrayó la señor López Solórzano

Este jueves dos internos que resultaron con varias heridas por una trifulca que dejó en total 12 lesionados en el patio ocho, serán trasladados a medicina legal en Medellín para una valoración médica

“A medicina legal, entonces estoy esperando su me dan el resultado, para hacerles una valoración de las lesiones que su bien es cierto no fueron graves, para mirar el estado porque quizá fueron los más golpeados”, afirmó la directora regional

La dirección de la cárcel bellavista emprendió una revisión exhaustiva para incautar las armas que los internos fabrican en la misma cárcel.